الاتحاد الأوروبي يتذرع "بحقوق الإنسان" لفرض عقوبات جديدة على روسيا

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن عدة دبلوماسيين أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا مرتبطة بـ"انتهاكات حقوق الإنسان".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على النظام الجديد بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني".

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وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين حول وفاة نافالني غير مقبولة، فيما لا توجد حتى الآن معلومات وتصريحات نهائية من الأطباء وخبراء الطب الشرعي.

كذلك أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن الغرب ليس له الحق بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا فيما يتعلق بوفاة نافالني، بينما لديه انتهاكات واضحة فيما يتعلق بجوليان أسانج.

وفي 16 فبراير الماضي، أفادت إدارة السجون الروسية بوفاة نافالني بعد عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وكشفت مصادر عن أن المحكوم أصيب بجلطة دموية بحسب بيانات أولية على أن التحقيق جاري لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، حيث تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الوفاة.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا منذ العام 2014 لأسباب مختلفة، إلا أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ضد موسكو إذ لا تحلق الأضرار بالاقتصاد الروسي بل على العكس تؤثر على فارضيها.

المصدر: نوفوستي