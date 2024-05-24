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استقرار أسعار النفط في البورصات العالمية

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط في البورصات العالمية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة وتتجه نحو تسجيل خسائر إسبوعية وسط مخاوف على آفاق الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 76.87 دولار للبرميل، ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الخام الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.40 دولار للبرميل، كذلك دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ

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