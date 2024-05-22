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سعر عصير البرتقال يحلق في العالم ويبلغ مستوى تاريخيا

مال وأعمال

سعر عصير البرتقال يحلق في العالم ويبلغ مستوى تاريخيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار عصير البرتقال من فئة "المركز المجمد" في الأسواق العالمية مستوى قياسيا بلغ 4.56 دولار للرطل، بحسب بيانات ICE Futures.

وعزا خبراء ارتفاع الأسعار إلى التوقعات غير المواتية لمحصول البرتقال في البرازيل، وهي منتج رئيسي للبرتقال في العالم. 

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وعلى صعيد التداولات، صعدت عقود عصير البرتقال من فئة "المركز المجمد" بنسبة 2.26% إلى 4.56 دولار لنحو 450 غراما من مستوى عند 4.46 دولار تم تسجيله قبل يوم.

المصدر: نوفوستي

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