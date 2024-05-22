صفقة كبيرة على "أدنوك للغاز" الإماراتية

شهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم "أدنوك للغاز بي أل سي"، بحسب ما ذكرته وكالة "وام".

وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على عدد 15 مليون سهم بقيمة تجاوزت 45.7 مليون درهم (حوالي 12.45 مليون دولار) بسعر تنفيذ بلغ 3.05 درهم.

ويتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام