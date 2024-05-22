 
مباشر

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl70

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف الأسواق من آفاق الطلب العالمي على الخام مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 79.26 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.68% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي عند 82.17 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.86% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز