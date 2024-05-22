انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف الأسواق من آفاق الطلب العالمي على الخام مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 79.26 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.68% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي عند 82.17 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.86% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ