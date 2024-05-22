واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسية ترتفع للشهر الثالث على التوالي

زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الأسمدة الروسية للشهر الثالث على التوالي، ووصل حجمها في مارس إلى 174 مليون يورو في أعلى معدل لها منذ ديسمبر 2022.

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ووفقا للإحصاءات الأوروبية، اشترى الاتحاد الأوروبي في مارس الأسمدة الروسية مقابل 174 مليون يورو وهو ما يزيد بنسبة 4% عن الشهر السابق و50% عن شهر ديسمبر من العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسية في ديسمبر الماضي 125 مليون يورو، وفي يناير 137 مليون يورو، وفي فبراير 167 مليون يورو.

وبلغ حجم واردات كرواتيا تحديدا في مارس 1.2 مليون يورو، واليونان 4 ملايين يورو، ورومانيا 26.1 مليون يورو.

ولا تزال بولندا أكبر مستورد للشهر الثالث على التوالي بـ 36 مليون يورو، تليها فرنسا بـ22.5 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي