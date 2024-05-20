مصر تعلن عن تراجع كبير في إيرادات قناة السويس

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على إيرادات مصر.

وأوضح أن هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذا في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.

وأضاف الوزير، أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريا، لافتا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.

وأشار الوزير إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة، وتلتزم الدولة بالوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.

المصدر: القاهرة 24