توكاييف يصادق على بروتوكول نقل النفط الروسي إلى الصين عبر الأراضي الكازاخستانية

وافق الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يوم الاثنين على بروتوكول نقل النفط الروسي إلى الصين عبر الأراضي الكازاخستانية.

ووقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على"بروتوكول تعديلات الاتفاقية الحكومية الدولية مع روسيا بشأن التعاون في مجال نقل النفط الروسي عبر أراضي كازاخستان إلى الصين".

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وتم اعتماد البروتوكول في يونيو 2023 بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتضمنت الشروط الجديدة لاتفاقية ترانزيت النفط الروسي إلى الصين عبر الأراضي الكازاخستانية، زيادة إمدادات الترانزيت إلى 10 ملايين طن من الخام.

ويمدد البروتوكول صلاحية الاتفاقية لمدة عشر سنوات حتى 1 يناير 2034، حيث سيقوم الجانب الكازاخستاني بفرض ضريبة على خدمات نقل النفط على طول الطرق المحددة في الاتفاقية مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر.

وتنص تعديلات الاتفاقية على إدراج القسم الثاني من طريق "TON-2" (تويمازي - أومسك - نوفوسيبيرسك -2).

وبالنسبة للفترة من 2024 إلى 2033، فإن الإيرادات المتوقعة لعبور النفط الروسي عبر أراضي كازاخستان إلى الصين لكلا القسمين ستزيد عن 1.7 مليار دولار.

وكانت شركة النفط الروسية "روس نفط" وشركة الطاقة الصينية "سي أن بي سي" وقعتا في صيف 2023 على بروتوكول حول توريد 100 مليون طن من النفط عبر كازاخستان في السنوات العشر المقبلة.

المصدر: تاس