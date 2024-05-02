كازاخستان تصادق على شروط جديدة لتزانزيت النفط الروسي إلى الصين

صادق برلمان كازاخستان على الشروط الجديدة لاتفاقية ترانزيت النفط الروسي إلى الصين عبر الأراضي الكازاخستانية، والتي تضمنت زيادة إمدادات الترانزيت إلى 10 ملايين طن من الخام.

وستزداد إمدادات النفط الخام من 7 ملايين إلى 10 ملايين طن من المواد الخام، ما سيعود بإيرادات إضافية على كازاخستان. وتمتد صلاحية الشروط الجديدة حتى 1 يناير 2034.

وقال نائب وزير الطاقة الكازاخستاني، سونغات يسيمخانوف، إن كازاخستان ستجني دخلا بقيمة 1.7 مليار دولار من ترانزيت النفط الروسي.

وكانت شركة النفط الروسية "روس نفط" وشركة الطاقة الصينية "سي أن بي سي" وقعتا في صيف 2023 على بروتوكول حول توريد 100 مليون طن من النفط عبر كازاخستان في السنوات العشر المقبلة.

المصدر: تاس