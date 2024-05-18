مجلس الأعمال الروسي - العربي يلتقي بالوفد العماني ضمن التحضيرات لمعرض"أرابيا-إكسبو"

عقدت رئيسة مجلس الأعمال الروسي - العربي تاتيانا غفيلافا، لقاء مع الوفد العماني على هامش أعمال القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء اللقاء في إطار الإعداد والتحضير للدورة الثالثة عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي والمعرض الدولي الخامس "أرابيا-إكسبو" في سلطنة عمان يومي 22-23 أكتوبر 2024.

RT

وحضر اللقاء الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان سهام الحارثية، ومديرة غرفة تجارة وصناعة عمان، وقسم العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة عمان حارثة بنت سالم البوسعيدي وممثلون رسميون من الجانب الروسي والعماني. ومن الجانب الروسي، المطور الرسمي لشركة "ANO" الوطنية للمعارض، والتي يرأسها المدير العام دميتري ميخائيلوف.

RT

وناقش المشاركون جميع جوانب الحدث القادم بالتفصيل، حيث أكدوا على وجود برنامج عمل ومعرض موسع، إضافة إلى برنامج ثقافي يتضمن زيارات الأماكن الشهيرة في العاصمة مسقط.

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المصدر: RT