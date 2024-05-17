خلال لقاء مع طلاب وكادر جامعة صينية.. بوتين يتحدث عن مؤشرات تظهر قوة الاقتصاد الروسي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوضع في سوق العمل الروسية، وأشار إلى أن البطالة في روسيا تقبع عند أدنى مستوى في تاريخ البلاد.

وقال بويتن، اليوم الجمعة في لقاء مع الطلاب والمعلمين الصينيين والروس بجامعة هاربن للفنون التطبيقية، إنه "اليوم بفضل ظروف معينة، وبفضل السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادة البلاد والحكومة، لدينا مستوى بطالة عند أدنى مستوى في تاريخيا".

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وأضاف الرئيس الروسي أن مؤشر البطالة في روسيا انخفض إلى دون مستوى 3% إلى 2.8% - 2.9%، كذلك لفت إلى أن روسيا نجحت في إعادة إحياء بعض الصناعات بعد أن كانت قد فقدتها في ظل تفكك الاتحاد السوفيتي.

المصدر: RT