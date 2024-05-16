سموتريش يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات التركية 100% حتى نهاية ولاية أردوغان

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا بنسبة 100%، ردا على الإجراءات التجارية التي اعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل.

وعلى خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليق التجارة مع إسرائيل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش يوم الخميس، إن "إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الأخرى"، وسيتم تقديم القرار للموافقة عليه من قبل الحكومة.

إقرأ المزيد

وأوضح سموتريتش: "رفع الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا يعد ردا مناسبا على إجراءات الرئيس أردوغان، ويشكل إعلانه عن تعليق التجارة مع إسرائيل إعلانا عن مقاطعة اقتصادية وانتهاكا لاتفاقيات التجارة الدولية".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "بموجب قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريش، سيتم إلغاء جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل وتركيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض رسوم جمركية على أي منتج يتم استيراده من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية".

وأضافت: "بحسب صيغة القرار الذي سيطرح للموافقة عليه من قبل الحكومة، يقترح أن يكون هذا التحديد أمرا مؤقتا يسري مفعوله حتى نهاية ولاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

واقترح وزير المالية باتخاذ "الخطوات اللازمة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية والمساعدة في تنويع مصادر استيراد إسرائيل فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة حاليا من تركيا إلى إسرائيل، وخلق البدائل اللازمة".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية