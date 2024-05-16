دولة إسلامية أكبر مستثمر في جمهورية تتارستان الروسية

صرح سفير تركيا لدى موسكو، تانجو بيلغيتش، بأن بلاده هي أكبر مستثمر في جمهورية تتارستان الروسية، وبأن استثماراتها تبلغ 2.5 مليار دولار.

وجاء التصريح على هامش مشاركة الدبلوماسي التركي في فعاليات منتدى "روسيا ـ العالم الإسلامي" المنعقد في قازان هذه الأيام.

وأضاف بيلغيتش، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن تتارستان واحدة من أكثر جمهوريات روسيا تطورا اقتصاديا، ولديها صناعات النفط والسيارات والطائرات.

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وذكر أن تتارستان إحدى بوابات روسيا إلى العالم، وأشار إلى أن تركيا لديها العديد من الاستثمارات في تتارستان، وإنها أكبر مستثمر فيها، حيث تبلغ استثماراتها حوالي 2.5 مليار دولار.

ولفت السفير إلى أن ثلث استثمارات تركيا في روسيا توجد في تتارستان ومنطقة العاصمة قازان، متوقعا ارتفاع الطلب على منتجات الحلال في روسيا في ظل عدد المسلمين الكثيف في روسيا.

المصدر: الأناضول