"أدنوك للحفر" الإماراتية تسجل أداء يفوق التوقعات

أعلنت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية عن نتائج قياسية في الإيرادات والأرباح "قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء" حتى 31 مارس 2024.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة في الإيرادات تصل إلى 3.25 مليار درهم (نحو 885 مليون دولار) بنسبة زيادة 24% على أساس سنوي، حيث حققت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط زيادة في العائدات بنسب 51% و16% على التوالي على أساس سنوي.

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كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم (حوالي 435 مليون دولار) مدفوعة بأداء تشغيلي قوي مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي إلى 49%، وبلغ صافي الربح لهذا الربع مليار درهم بزيادة 26% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر" عبدالرحمن عبدالله الصيعري إن "أداء الشركة القوي خلال الربع الأول يبرهن على دخولها عصر جديد من التميز، تزداد فيه قوة، محققة أفضل النتائج التي تلبي توقعات السوق وعملائها ومساهميها وتفوقها".

وأشار إلى أن مسار الشركة التصاعدي وقدرتها على توليد تدفقات نقدية كبيرة مستقبلاً، شجعت مجلس الإدارة على التوصية بسياسة توزيع أرباح تصاعدية مُحسنة لتعزيز عوائد المساهمين.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام