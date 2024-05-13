إسبانيا.. تعطل السكك الحديدية بسبب سرقة كابلات نحاسية بالقرب من برشلونة

عانت إحدى مقاطع السكك الحديدية في برشلونة وشمال شرق إسبانيا من تعطل كبير بسبب سرقة كابلات نحاسية من إحدى محطات القطارات، حسب هيئة السكك الحديدية الإسبانية.

تقطعت السبل بآلاف الركاب في محطات القطار في برشلونة وما حولها بعد عدم قدرة القطارات على العمل في عدة خطوط للركاب.

جاء انقطاع وسائل النقل المحلية، فيما كان أكثر من 5.7 مليون ناخب يستعدون للمشاركة في الانتخابات الإقليمية في كتالونيا.

قالت هيئة السكك الحديدية الإسبانية إن سرقة الكابلات الكهربائية من محطة شمال برشلونة في بلدة مونتكادا تسببت في "عدة حرائق في كابلات نظام الإشارات".

وأشارت إلى أن الحادث الذي وقع في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) تسبب في تأثير خطير على خدمة القطارات المحلية وأثر على جميع خطوط السكك الحديدية.

تعاني خدمة السكك الحديدية للركاب في كتالونيا من تأخيرات منتظمة، بعضها بسبب أعمال سرقة مماثلة.

المصدر: AP