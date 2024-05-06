شركتان روسيتان ضمن أكبر 10 شركات للتجارة الإلكترونية في العالم

صنفت شركتان روسيتان هما "أزون" (Ozon) و"وايلد بيريز" (Wildberries) للمرة الأولى ضمن أكبر 10 شركات للتجارة الإلكترونية في العالم من حيث عدد الجلسات النشطة.

وجاء ذلك بحسب دراسة أجرتها شركة "داتا إنسايت" (Data Insight) للتجارة الإلكترونية في العالم، وبناء على بيانات الدراسة فقد صنفت الشركتان الروسيتان في القائمة استنادا لنتائج العام الماضي 2023.

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وأفادت الدراسة أن موقع "أمازون" الأمريكي، الأكبر في العام للتجارة الإلكترونية، حقق العام الماضي قرابة 4.7 مليار زيارة شهريا، فيما سجل موقع "وايلد بيريز"، الذي احتل المرتبة التاسعة في التصنيف، 343 مليون زيارة شهريا، بينما سجل "أزون" 316 مليون زيارة شهريا واحتل المركز العاشر.

واستحوذت شركتا "أزون" و"وايلد بيريز" على 78% من حجم المبيعات في النصف الثاني من العام الماضي 2023.

ونمت التجارة الإلكترونية في العالم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، إذ ساهمت جائحة كورونا بشكل كبير في تسارع نمو هذه التجارة بسبب اعتماد معظم الأشخاص عليها تجنبا للإصابة بالعدوى.

المصدر: فيدوموستي