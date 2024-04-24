في إطار مبادرة "صنع في روسيا".. شركات روسية تعرض منتجات عالية التقنية في الإمارات

انطلقت اليوم الأربعاء أنشطة بعثة تجارية روسية في دبي بالإمارات، وتهدف العروض الترويجية لتسليط الضوء على الخدمات والمنتجات المبتكرة وأنشطة الشركات الروسية الناشئة.

وينظم البعثة مركز التصدير الروسي وتنعقد يومي 24 و25 أبريل الجاري، وتجري تحت مبادرة "صنع في روسيا" وبدعم من مركز التصدير.

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وأفادت المؤسسة الروسية بأن الأنشطة التي ستجري في إطار البعثة ستساعد مجتمع الأعمال في دولة الإمارات على التعرف بشكل أفضل على المنتجات والحلول المتقدمة الروسية.

وخلال الفعالية ستروج 29 شركة روسية لمنتجات وخدمات في مجالات مثل تقنيات التعرف على بصمة الوجه وأنظمة تعليم الواقع الافتراضي، وتأتي الخطوة في إطار جهود تعزيز التعاون التجاري بين روسيا والإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

المصدر: وام + نوفوستي