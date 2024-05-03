ارتفاع التضخم في تركيا

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا بشهر أبريل الماضي، الأمر الذي سيزيد الضغط على البنك المركزي.

وبلغ التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي 69.8% مقابل 68.5% في شهر مارس الماضي، وجاء ذلك بحسب بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة.

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وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في تركيا، بأن أسعار السلع الاستهلاكية صعدت بنسبة 3.2% على أساس شهري.

وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا، خلافا لتوقعات بتثبيت المؤشر عند مستوى 45%.

المصدر: RT + أ ف ب