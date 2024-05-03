 
مباشر

ارتفاع التضخم في تركيا

مال وأعمال

ارتفاع التضخم في تركيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgwj

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا بشهر أبريل الماضي، الأمر الذي سيزيد الضغط على البنك المركزي.

وبلغ التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي 69.8% مقابل 68.5% في شهر مارس الماضي، وجاء ذلك بحسب بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
البنك المركزي التركي يفاجئ الأسواق
البنك المركزي التركي يفاجئ الأسواق

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في تركيا، بأن أسعار السلع الاستهلاكية صعدت بنسبة 3.2% على أساس شهري.

وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا، خلافا لتوقعات بتثبيت المؤشر عند مستوى 45%.

المصدر: RT + أ ف ب 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا