ارتفاع التضخم في تركيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgwj
ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا بشهر أبريل الماضي، الأمر الذي سيزيد الضغط على البنك المركزي.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي 69.8% مقابل 68.5% في شهر مارس الماضي، وجاء ذلك بحسب بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في تركيا، بأن أسعار السلع الاستهلاكية صعدت بنسبة 3.2% على أساس شهري.
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا، خلافا لتوقعات بتثبيت المؤشر عند مستوى 45%.
المصدر: RT + أ ف ب