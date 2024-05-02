"رويترز" ترسم سيناريو رد موسكو في حال صادر الغرب أصولها المجمدة

رسمت وكالة "رويترز"، في تقرير استند لأراء اقتصاديين ومحامين، سيناريو محتملا لرد موسكو إذا أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديه لصالح أوكرانيا.

وأفادت الوكالة بأن موسكو قد تصادر أصولا مالية لمستثمرين أجانب تم الاحتفاظ بها في حسابات من النوع "C" في روسيا.

وهذا ما خلص إليه تقرير لوكالة "رويترز" استند إلى أراء 6 اقتصاديين ومحامين يتابعون وضع الأصول المجمدة لدى الجانبين منذ انطلاق العملة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.

المصدر: RT + رويترز