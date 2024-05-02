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انكماش في 2024 ونمو في 2025.. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن توقعاتها لأداء الاقتصاد السعودي

مال وأعمال

انكماش في 2024 ونمو في 2025.. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن توقعاتها لأداء الاقتصاد السعودي
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرياض
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تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا في 2025 نسبته 4.1%، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في العام الجاري.

كذلك رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي، وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في 2024، بارتفاع عن تقديرها الصادر في فبراير البالغ 2.9%، كما رفعت توقعاتها للعام المقبل إلى 3.2% من 3%.

انكماش في 2024 ونمو في 2025.. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن توقعاتها لأداء الاقتصاد السعودي

وفي الشهر الماضي عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول العربية، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري.

المصدر: RT

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