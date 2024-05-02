انكماش في 2024 ونمو في 2025.. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن توقعاتها لأداء الاقتصاد السعودي

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا في 2025 نسبته 4.1%، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في العام الجاري.

كذلك رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي، وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في 2024، بارتفاع عن تقديرها الصادر في فبراير البالغ 2.9%، كما رفعت توقعاتها للعام المقبل إلى 3.2% من 3%.

وفي الشهر الماضي عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول العربية، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري.

المصدر: RT