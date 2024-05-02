‏ "مثيرة للاشمئزاز"... ممثل روسيا يعلق على "اجتماعات" صندوق النقد الدولي حول مصادرة الأصول الروسية

علق ممثل روسيا في صندوق النقد الدولي أليكسي موجين، على الاجتماعات الوزارية الربيعية لصندوق النقد الدولي هذا العام.

وقال موجين: "إذا تحدثنا عن الأحداث الأخيرة، فسأقول إنه لم تكن هناك اجتماعات وزارية ربيعية مثيرة للاشمئزاز مثل الاجتماعات التي عقدت هذا العام".

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وأوضح موجين: "لم يتم منح الوفد الروسي حتى كرسيا على الطاولة في الاجتماع العام للجنة النقدية والمالية الدولية (IMFC)".

وتابع: "نتيجة لذلك، تم حرماننا من فرصة قول أي شيء على الإطلاق، وفي حال كانت هناك هجمات على روسيا في خطابات المشاركين الآخرين، فلن نتمكن من الرد عليها"، مضيفا أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف "كان أداؤه جيدا في خطابه عبر الفيديو."

وأكد سيلوانوف خلال الاجتماع أن مقترحات مصادرة الأصول الروسية لها دوافع سياسية مشيرا إلى أنها تقوض الأساس الذي يقوم عليه النظام النقدي والمالي الدولي.

وأضاف "ستجعل هذه الإجراءات غير القانونية العملات الاحتياطية الرئيسية أكثر "سميّة" لاستخدامها في تداول المدفوعات الدولية، وبالتالي، في تشكيل العملات الاحتياطية الرئيسية واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك المركزية".

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام القمة غير الرسمية لهم في بروكسل إلى قبول مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي