مصر تصدر عملات تذكارية من الفضة من فئة 20 و50 جنيها

وافق مجلس الوزراء المصري على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئتي 50 و20 جنيها، بمناسبة مرور 70 عاما على أول عملة وطنية متداولة.

كما تمت الموافقة على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد ونصف الجنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.

كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.

وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الإفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلا عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الإفريقية في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.

المصدر: RT