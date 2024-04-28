الكرملين: مصادرة الأصول الروسية ستدقّ "مسمارا كبيرا" في نعش الاقتصاد الغربي

حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن مصادرة الأصول الروسية ستدق "مسمارا كبيرا" في نعش المنظومة الاقتصادية الغربية برمّتها.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "إذا حدث ذلك سيمثل سابقة خطيرة ويدقّ مسمارا كبيرا في نعش المنظومة الاقتصادية الغربية بأكملها".

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وأضاف: "سيبدأ المستثمرون الأجانب والدول الأجنبية التي تستثمر في الغرب بالتفكير عشر مرات قبل الاستثمار هناك وستختفي المصداقية والثقة بين عشية وضحاها بقرار واحد غبي وغير مدروس".

وشدد على أن مثل هذا القرار سيكون له آفاق قضائية واسعة للغاية، وبالطبع ستستفيد روسيا وستدافع إلى ما لا نهاية عن مصالحها.

ومؤخرا وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص 61 مليار دولار لأوكرانيا، ومشروع قانون مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف.

وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.

وأشار سيلوانوف إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو لروسيا.

المصدر: نوفوستي