سفراء أكثر من 50 دولة يحضرون عرضا تقديميا لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

نظمت وزارة الخارجية الروسية اجتماعا مع سفراء الدول في موسكو، وذلك لتقديم عرض حول منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في مقر الوزارة، وشارك فيه أكثر من 50 رئيس بعثة دبلوماسية.

وقال مدير قسم التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، في بيان اليوم السبت، إنه "عملا بالتقاليد الراسخة، اجتمعنا للتحدث بالتفصيل عن الحدث الرئيسي القادم في حياتنا الاقتصادية والدولية، منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".

وأكد على أن هذا المنتدى يعد من أهم أحداث العام في الحياة الاقتصادية، وستستضيفه العاصمة الشمالية للمرة السابعة والعشرين.

وفي نفس السياق شدد رئيس مجلس الإدارة ومدير مؤسسة "روس كونغرس" ألكسندر ستوغليف، على أهمية المنتدى في تطوير التعاون الاقتصادي وخلق فرص جديدة.

وقال إن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، منصة تولد فيها أفكار جديدة، وتتم مناقشة الاستراتيجيات، والأعمال التجارية والاقتصادية والسياسية والبيئية.

وأشار إلى أن البيئة وحماية الكوكب تحظى بأهمية خاصة في هذا المنتدى وكذلك لدى السياسيين ورجال الأعمال.

وسيُعقد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرون في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل.

المصدر: RT