منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. عقود وصفقات بأكثر من 200 مليار روبل

أشاد محافظ سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف بنتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأشار إلى أن قيمة الصفقات الموقعة حتى الآن تجاوزت 200 مليار روبل (نحو 2.8 مليار دولار).

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وقال المسؤول اليوم إن أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي كانت عند أعلى مستوى هذا العام، ولقيت تقديرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حضر المنتدى بشكل شخصي، مشيرا إلى أن نجاح المنتدى يعود إلى تظافر الجهود في عموم روسيا.

وأضاف، أن العقود والصفقات والموقعة حتى الآن تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار روبل، من أبرزها اتفاقيات وقعها مصرف "في تي بي"، منها عقد بقيمة 80 مليار روبل لتطوير مطار بولكوفو في سان بطرسبورغ، وبناء طريق سريع عالي السرعة باستثمارات تقدر بقيمة 180 مليار روبل.

وتنتهي اليوم السبت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التي استمرت 4 أيام، وسط مشاركة عربية وأجنبية فعالة. ويعد المنتدى أول حدث كبير يعقد حضوريا (وجها لوجه) بعد اندلاع جائحة كورونا العام الماضي.

وخلال منتدى هذا العام تم مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وتم استخدام تقنيات رقمية حديثة. وبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف شخص.

وشاركت دولة قطر في المنتدى بصفة ضيف شرف، ووفقا لمسؤولين قطريين فقد تم توقيع أكثر من 65 اتفاقية مع الجانب الروسي خلال المنتدى طالت مجالات مختلفة.

المصدر: تاس