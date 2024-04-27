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ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يحقق مكاسب بنحو 2.5%

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط و
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط في تعاملات أمس الجمعة في ظل تجدد مخاوف الأسواق من تأثر إمدادات الخام بتوترات الشرق الأوسط، حيث سجلت العقود زيادة بنحو 2.5% الأسبوع الماضي.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" تعاملات أمس عند 83.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.35% عن سعر التسوية السابق، فيما أنهت عقود "برنت" الآجلة التداولات عند 89.50 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.55%.

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وبذلك تكون عقود الخام الأمريكي قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 2%، وعقود "برنت" على زيادة بنسبة 2.55%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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