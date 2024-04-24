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بوتين يحدد أولويات السلطات في التعامل مع أضرار الفيضانات

مال وأعمال

بوتين يحدد أولويات السلطات في التعامل مع أضرار الفيضانات
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي
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حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولويات عمل الحكومة والسلطات الروسية في التعامل مع تباعات الفيضانات التي اجتاحت مقاطعات روسية، وأكد أن الأولوية هي مساعدة الأسر والمتضررين.

وعقد الرئيس بوتين اليوم الأربعاء اجتماعا ضم مسؤولين من الحكومة ومن سلطات المناطق التي شهدت فيضانات مؤخرا، وخصص الاجتماع لمناقشة الأضرار التي تعرضت لها هذه المقاطعات وتعامل السلطات معها.

وفي إطار الاجتماع استمع بوتين لتقارير قدمها مسؤولون من مختلف المستويات حول تعاملهم مع تباعات الفيضانات وإجراءات الدعم المقدمة للمواطنين المتضررين وأسرهم.

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وشدد الرئيس الروسي على أهمية تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين من الفيضانات، ولاسيما الأسر التي خسرت سكنها، وحث السلطات المحلية على إسراع سداد التعويضات للمتضررين.

وأشار إلى أن روسيا تمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة للتعامل مع أضرار وتداعيات الفيضانات.

ووجه بوتين الحكومة والسلطات المختصة بمراقبة أسعار السلع في المناطق الروسية المتضررة من الفيضانات لمنع ارتفاعها، كذلك شدد على أهمية مراقبة الوضع الوبائي والصحي في هذه المناطق.

وتعرضت مقاطعات أورينبورغ وكورغان وتيومين في روسيا مؤخرا لفيضانات غمرت آلاف المنازل. وتشهد روسيا بانتظام ظواهر مناخية مثل الفيضانات أو حرائق الغابات، والتي غالبا ما تتفاقم بسبب تغير المناخ.

المصدر: RT

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