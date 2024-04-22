مصر.. تراجع كبير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ في فترة التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، ليسجل نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

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وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعدما وصل إلى 48.70، ونرصد لكم الأسعار الجديدة التي يتم تداولها في مصر الآن:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم، إلى 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 48.09 جنيه للشراء و48.19 للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك CIB

فيما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 48.1 جنيه للشراء و48.2 للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

المصدر: الوطن