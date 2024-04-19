البنك المركزي المصري يعلن القضاء على السوق السوداء للدولار

كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، أن السوق السوداء للنقد الأجنبي تم محوها بالكامل، وأن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.

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وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية، أن السوق المصرفية هي من سيحدد سعر الصرف، مضيفا: هدفنا هو ضمان توافر الدولار ولن يتحقق ذلك إلا من خلال سعر صرف مرن.

وتسعى الحكومة المصرية لتفعيل عدة بدائل لاستمرار تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن أمنت تدفقات دولارية ضخمة من صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل.

وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بما فيها الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أمس الخميس في البنوك الرسمية، مع استمرار تلاشي عمل السوق السوداء.

وشهدت التعاملات، تراجع سعر صرف الدولار ما بين 25 إلى 30 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية. وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.45 جنيهًا للشراء، و 48.55 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.45 جنيها للشراء، و 48.55 جنيها للبيع.

المصدر: القاهرة 24