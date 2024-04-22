دولة إسلامية تتجه لاعتماد بطاقة "مير" المصرفية الروسية

تستعد إيران لإطلاق مشروع تجريبي لاستخدام بطاقة "مير" المصرفية الروسية وذلك في وقت تعمل موسكو وطهران فيه على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وقال الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية في روسيا رحيمي محسن إن الحديث عن تفعيل بطاقة "مير" في إيران بدأ في العام 2022، والآن على جدول الأعمال إطلاق مشروع تجريبي لقبول بطاقات الدفع الروسية.

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وأضاف المسؤول الإيراني أن إطلاق نظام دفع جديد يستغرق وقتا، وفي الوقت الراهن تجري مناقشة التفاصيل الفنية لضمان عملية دفع سلسة عبر "مير" في إيران. وشدد محسن على أن طهران تحافظ على شراكة تجارية فعالة مع موسكو.

ويرى خبراء أن تفعيل الدفع بواسطة بطاقات "مير" في إيران يعد قرارا استراتيجيا، نظرا لرفض عدد من الدول هذه البطاقة وستكون إشارة إيجابية لدول أخرى.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

وفي وقت سابق، أشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى أن بنكي روسيا ومصر المركزيان يناقشان إمكانية البدء في قبول بطاقة "مير" في مصر.

المصدر: "إزفستيا"