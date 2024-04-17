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مصر تتجه لقبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية وتتحدث عن أثر العقوبات الغربية على علاقاتها مع روسيا

مال وأعمال

مصر تتجه لقبول بطاقة
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر تعرف كيف تتعاطى مع تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.

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وقال على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعليقا على تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا: "نحن نعلم كيف نحل هذه المشكلة".

في الوقت نفسه، أشار وزير المالية المصري إلى أن القيود الغربية تؤثر في بعض الأحيان على التعاون الاقتصادي بين موسكو والقاهرة.

وأضاف أيضا أن البنك المركزي في كلا من مصر وروسيا يناقشان إمكانية البدء في قبول بطاقة "مير" في مصر.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بواسطة "مير" في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا.

المصدر: نوفوستي

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