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السعودية أولا.. النقد الدولي يصنف أعلى الاقتصادات العربية نموا في 2025

مال وأعمال

السعودية أولا.. النقد الدولي يصنف أعلى الاقتصادات العربية نموا في 2025
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول العربية، في العامين 2024 و2025، متوقعا أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.2% في العامين المذكورين.

وذكر الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.

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وفيما يتعلق بالدول العربية التي شملها التقرير، توقعت المؤسسة الدولية أن تتصدر السعودية الاقتصادات العربية من حيت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري، وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية المذكورة في التقرير من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام 2025:

السعودية أولا.. النقد الدولي يصنف أعلى الاقتصادات العربية نموا في 2025

المصدر: RT

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