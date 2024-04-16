مصر في المرتبة الثانية.. ما الدولة التي تمتلك أكثر عدد من الأثرياء في إفريقيا؟

كشف تقرير الثروة الإفريقية 2024 عن شركة استشارات الثروات الدولية "هينلي آند بارتنرز" أن مصر تحتل المرتبة الـ2 بين الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات والمليونيرات في إفريقيا.

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وأوضح التقرير، أن مصر إلى جانب جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والمغرب تمثل 56% من مليونيرات أفريقيا وأكثر من 90% من مليارديراتها.

وتتصدر جنوب إفريقيا القائمة التي تضم أكبر عدد من الأثرياء، حيث يبلغ عددهم 37,400 مليونير، و102 مليونيرًا، و5 مليارديرات.

واحتلت مصر المرتبة الثانية بـ 15,600 مليونير، و52 سنتي مليونير، و7 مليارديرات، ويوجد في القاهرة 7200 مليونير، تليها نيجيريا بـ8.200 من الأثرياء.

وتتوقع شركة استشارات الثروات الدولية هينلي آند بارتنرز، أن يرتفع عدد المليونيرات في إفريقيا بنسبة 65% على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث يصل إجمالي الثروة القابلة للاستثمار الموجودة حاليًا في القارة الإفريقية إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي.

وفي سياق آخر، كانت قيمة خسائر اثنين من الأثرياء العرب بلغت على قائمة بلومبرج للأثرياء، 1.5 مليار دولار منذ بداية عام 2022.

وكانت كبرى الخسارات من نصيب محمد العمودي، الذي نقصت ثروته بمقدار 893 مليون دولار منذ بداية العام، تلاه في ذلك يوسف علي، الذي تناقصت ثروته بمقدار 680 مليون دولار.

المصدر: القاهرة 24