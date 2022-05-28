ماذا قدموا للدولة؟.. أول تحرك برلماني بشأن 17 ألف مليونير في مصر

تقدم نائب في البرلمان المصري بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجها لرئيس البنك المركزي بشأن ما تضمنه أحد التقارير عن وجود 17 ألف شخص في مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر.

وقال النائب محمد سعد الصمودي: "أظهر أول تقرير تفصيلي عن نمو الأثرياء والثروات في قارة إفريقيا وجود سبعة عشر ألف شخص في مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر".

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وأضاف: "أن التقرير الذي أعدته مؤسسة "هنلي" الدولية كشف عن أن هناك 880 مصريا يمتلك كل واحد منهم أكثر من عشرة ملايين دولار، وهناك 57 شخصا في مصر يمتلك كل واحد منهم أكثر من مئة مليون دولار".

وتابع النائب قائلا: "أما عدد من يمتلك أكثر من مليار دولار، فقد جاءت مصر في المركز الأول على مستوى إفريقيا، حيث بلغ عددهم سبعة أشخاص لتتفوق بذلك على جنوب إفريقيا التي ضمت خمسة مليارديرات فقط".

وأردف بالقول: "وفقا للتقرير فإن مصر احتلت المرتبة الثانية في عدد الأثرياء على مستوى قارة إفريقيا بقيمة 307 مليارات دولار، بعد جنوب إفريقيا التي بلغت ثروات الأثرياء فيها 651 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الثالثة دولة نيجيريا برصيد 228 مليار دولار، ثم المغرب في المركز الرابع برصيد 125 مليار دولار"، مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن أكثر مدن إفريقيا في عدد المليونيرات هي جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حيث تبلغ ثروة المليونيرات فيها 239 مليار دولار، تليها كيب تاون 131 مليار دولار، ثم القاهرة في المركز الثالث بقيمة 125 مليار دولار، وجاءت مدينة الإسكندرية في المركز الثالث عشر على مستوى مدن إفريقيا في الثروات.

وتساءل الصمودي في طلب الإحاطة عن الدور المجتمعي لرجال الأعمال في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الأوكرانية.

المصدر: موقع "المصري اليوم"