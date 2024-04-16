باكستان تسعى لجذب 5 مليارات دولار من السعودية

أعرب وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان عن أمله في أن تثمر زيارة الوفود السعودي رفيع المستوى إلى بلاده عن جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقال وزير التجارة الباكستاني، في تصريحات صحفية إن "زيارة الوفد.. تمهد الطريق وتستكمل الأعمال التحضيرية لاستثمار 5 مليارات دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد الباكستاني وذلك كمرحلة أولى".

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه تم تنظيم لقاءات بين رجال أعمال باكستانيين وسعوديين في إطار زيارة الوفد، الذي يترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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وترأس وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية جمهورية باكستان إسحاق دار اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، وخلال الاجتماع جرى استعراض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري.

وتتطلع باكستان إلى استثمارات سعودية لتطوير منجم "ريكو ديك"، الذي يعد أكبر منجم للذهب في باكستان، واستثمار أموال في صناعات تكرير النفط والزراعة والتعدين في الدولة الآسيوية.

المصدر: واس + نوفوستي