بديل لقهوة البن "اسبريسو" بمكونات زراعية أكثر استدامة

أعلنت سلسلة القهوة الأمريكية "بلوستون لين" عن بيع قهوة "اسبريسو" مصنعة من الأغذية ومستخلصة من بذور التمر والجوافة وعباد الشمس، في منتج أكثر استدامة من حبوب البن.

وبذلك سيتم توفير القهوة الخالية من الحبوب، بدءا من شهر أغسطس القادم والتي سيتم بيعها في جميع متاجر السلسلة البالغ عددها 58 متجرا في الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل شركة Atomo Coffee الناشئة في سياتل.

وقالت شركة Atomo Coffee إنها قامت بمحاكاة التركيب الجزيئي للقهوة التقليدية باستخدام مواد خام كانت ستضيع لولا ذلك. وبينت أنها تريد تقديم بديل أكثر استدامة للقهوة.

المصدر: رويترز