لجنة التحقيق الروسية: شركة طاقة أوكرانية متورطة في تمويل عمليات إرهابية في روسيا

كشفت لجنة التحقيق الروسية عن دليل جديد يؤكد تورط سلطات كييف في تنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا، وحددت التحقيقات قناة تمويل مرتبطة بأوكرانيا.

وقالت اللجنة الروسية، في بيان نشرته في قناتها بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء، إن الأموال التي حولت عبر شركة النفط والغاز الأوكرانية "بورسيما القابضة" (Burisma Group) استخدمت في تمويل هجمات إرهابية ضد روسيا.

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وفي ظل ذلك فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مسؤولين من الولايات المتحدة ودول "الناتو" حول تمويل عمليات إرهابية ضد روسيا بسبب هجوم "كروكوس" الدموي الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين الروس.

وأجرت اللجنة الروسية التحقيقات بعد طلب تقدمت به مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي لإجراء تحقيق حول تورط مسؤولين كبار في الولايات المتحدة ودول "الناتو" في تمويل أنشطة إرهابية ضد روسيا.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الأموال المستخدمة في تمويل هجمات إرهابية ضد روسيا حولت عبر شركات تجارية، إحداها شركة الطاقة الأوكرانية "بورسيما القابضة" وذلك بهدف تحييد شخصيات سياسية وعامة بارزة والتسبب في أضرار اقتصادية.

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وفي إطار التحقيقات تقوم الأجهزة الروسية المعنية بدراسة مصادر وحركة أموال بعدة ملايين من الدولارات استخدمت في أنشطة إرهابية، وتورط مسؤولين حكوميين ومنظمات عامة وتجارية من الدول الغربية في هذه الأنشطة.

المصدر: نوفوستي