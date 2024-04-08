الميزانية الروسية.. قفزة في إيرادات النفط والغاز

ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 79.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية فقد صعدت إيرادات النفط والغاز في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري إلى 2.9 تريليون روبل (حوالي 31 مليار دولار).

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وأرجعت وزارة المالية زيادة الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي، إلى جانب استلام الميزانية الروسية عائدات ضرائب إضافية عن الربع الرابع من العام الماضي من عمليات استخراج النفط.

كذلك أشارت البيانات إلى أن إيرادات الميزانية الروسية غير المرتبطة بالنفط والغاز صعدت في الربع الأول من 2024 بنسبة 43.2% إلى 5.8 تريليون روبل (نحو 62 مليار دولار).

(الدولار = 92.6 روبل بتاريخ 8 أبريل 2024)

المصدر: تاس