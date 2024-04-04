نوفاك: حجم تكرير النفط في روسيا سيزداد في المستقبل القريب

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن تكرير النفط في المصافي الروسية سيزداد في المستقبل القريب.

ووفقا لنائب رئيس الحكومة الروسية، تتوفر كل الإمكانيات اللازمة لزيادة إنتاج البنزين ووقود الديزل، وهو ما سيتم تحقيقه في المستقبل القريب.

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وأجاب نوفاك عندما سأله الصحافيون عما إذا كان سيتم زيادة تكرير النفط قريبا: "ستتم زيادة الإنتاج قريبا".

وأشار نوفاك إلى أن إحدى المهام التي حددتها الحكومة الروسية، لمصافي وشركات النفط هي ضمان كميات كبيرة من إنتاج كل من البنزين ووقود الديزل من أجل القضاء على جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بالسوق.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء: "هناك إمكانية لزيادة الإنتاج، نظرا لوجود طاقة حرة في مصافي النفط".

في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتجاوز 1 بالمئة، وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل نفط برنت للمرة الأولى منذ بداية نوفمبر من العام الماضي.

وقد أرجع خبراء الطاقة الزيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.

المصدر: نوفوستي