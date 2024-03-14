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سعر النفط تجاوز 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر

مال وأعمال

سعر النفط تجاوز 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر
Legion-Media
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ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتجاوز 1 بالمئة، وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل نفط برنت للمرة الأولى منذ بداية نوفمبر من العام الماضي.

وقد أرجع خبراء الطاقة الزيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.

ونفى نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين وجود أية مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية، مضيفا، أن زيادة الأسعار ستسمح بكسب أموال إضافية.

ووفقا له، ستخفض روسيا في عام 2024 بشكل طفيف كميات تكرير النفط الخام، ولهذا السبب، ستزيد كميات النفط الخام المصدرة.

المصدر: ريا نوفوستي

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