إحباط هجوم مسيرة على ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا

أعلن ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا عن محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة اليوم الاثنين.

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وكتب يفرايف عبر "تلغرام": "أحبط نظام الحرب الإلكترونية الخاص بمصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" هجوما بطائرة بدون طيار".

وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق، مضيفا أن كالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل في الموقع.

وتعالج مصفاة "سلافنفط-يانوس" ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنويا. وفي عام 2022، احتلت الشركة المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا. ومن منتجات المصفاة بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات.

المصدر: وكالات