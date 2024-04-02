مبيعات سيارات "لادا" الروسية تسجّل مستوى قياسيا

أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" أن مبيعات سياراتها في روسيا خلال شهر مارس الماضي قفزت بنحو 84% على أساس سنوي.

وحسب الشركة الروسية فقد صعدت مبيعات سيارات "لادا" في السوق المحلية بنسبة 84% لتصل إلى 42.8 ألف سيارة، وسجلت بذلك رقما قياسيا خلال الأشهر الـ11 عاما الماضية.

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وأشارت "أفتوفاز" إلى أن مبيعات "لادا" في الربع الأول من العام 2024 ارتفعت بنسبة 42.5% إلى 91.6 ألف سيارة.

وتشمل علامة "لادا" أربع عائلات من السيارات هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".

المصدر: نوفوستي