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مبيعات سيارات "لادا" الروسية تسجّل مستوى قياسيا

مال وأعمال

مبيعات سيارات
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" أن مبيعات سياراتها في روسيا خلال شهر مارس الماضي قفزت بنحو 84% على أساس سنوي.

وحسب الشركة الروسية فقد صعدت مبيعات سيارات "لادا" في السوق المحلية بنسبة 84% لتصل إلى 42.8 ألف سيارة، وسجلت بذلك رقما قياسيا خلال الأشهر الـ11 عاما الماضية.

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وأشارت "أفتوفاز" إلى أن مبيعات "لادا" في الربع الأول من العام 2024 ارتفعت بنسبة 42.5% إلى 91.6 ألف سيارة.

وتشمل علامة "لادا" أربع عائلات من السيارات هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".

المصدر: نوفوستي

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