أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في نحو 5 أشهر
Globallookpress
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وتجاوزت عقود مزيج "برنت" العالمي مستوى 88 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.
وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.26% إلى 88.04 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.31% إلى 84.25 دولار للبرميل.
ويأتي الصعود في ظل بيانات اقتصادية زادت من توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط في الفترة القادمة.
وأمس أغلقت العقود التعاملات على ارتفاع بنحو 0.5%، إذ بلغ خام "برنت" 87.42 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي 83.71 دولار للبرميل.
المصدر: RT + تاس