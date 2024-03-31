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مؤشرات إيجابية على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم

مال وأعمال

مؤشرات إيجابية على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم
Gettyimages.ru
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سجّل النشاط الشهري للمصانع في الصين نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر حسب بيانات رسمية اليوم الأحد، في إشارة إيجابية لانتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وبلغ مؤشر مديري المشتريات وهو مقياس رئيسي لإنتاج المصانع، 50.8 في مارس، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني بعد 49.1 في فبراير.

ويظهر رقم مؤشر مديري مشتريات أعلى من 50 توسعا في النشاط، في حين يشير رقم أقل من تلك العتبة إلى انكماش.

وسجل التوسع الأخير في مؤشر مديري المشتريات الشهري في الصين في سبتمبر، وفق بيانات مكتب الاحصاء.

ويعد هذا النمو علامة مشجعة لبكين التي تواجه صعوبة في إعادة تحفيز الانتعاش الاقتصادي منذ رفع التدابير الصارمة التي فرضتها لمواجهة كوفيد-19 أواخر عام 2022.

وشهدت الصين عقبات في محاولاتها إنعاش اقتصادها وفي طليعتها أزمة مستمرة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضغوط انكماش.

في غضون ذلك، يتسبب تباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي بإضعاف الطلب على المنتجات الصينية في الخارج.

المصدر: AFP

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