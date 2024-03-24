حكومة الصين تؤكد ثقتها في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومطرد

قال لي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني، خلال افتتاح منتدى التنمية الصيني اليوم الأحد، إنه ليس لدى حكومته أي شك بشأن آفاق النمو المستدام والموثوق لاقتصاد البلاد.

وأضاف: "يواصل الاقتصاد الصيني نهضته وتعزيزه بشكل مستمر. ولم يحدث أي تغيير في القاعدة التي يقوم عليها التحسن طويل الأمد في الاقتصاد الصيني. وباعتباره ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تمكن الاقتصاد الصيني من تشكيل أساس مستقر يتمتع بمرونة عالية وإمكانات كبيرة وحيوية كافية في تنميته طويلة المدى".

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ووفقا له، يبلغ عدد سكان الصين أكثر من 1.4 مليار نسمة، ولديها سوق محلية كبيرة للغاية، مع "توسع مستمر لمجموعة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط ​". وقال لي تشيانغ: "لدينا أكبر شبكة نقل متكاملة وشبكة كهرباء وشبكة 5G في العالم وكذلك شبكات البنية التحتية الأخرى".

ونوه بأن مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي لا تزال عند حوالي 30%. وأضاف: "نواصل الحفاظ على مكانتنا كأكبر دولة في تجارة البضائع العالمية".

ويعقد منتدى التنمية الصيني في بكين يومي 24 و25 مارس. ويحضره ممثلون عن الحكومة الصينية والمنظمات الدولية والشركات الكبرى من الصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

المصدر: تاس