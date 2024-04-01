ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات إيجابية

تواصل أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعها في ظل المخاوف على الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية، وبيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 83.44 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.26% إلى 87.23 دولار للبرميل.

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وكانت أسعار النفط قد أنهت تداولات شهر مارس الماضي على ارتفاع بأكثر من 7%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 7.4% وعقود خام "برنت" بنسبة 7.15%.

كذلك لقيت أسواق النفط دعما من مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد الصيني، إذ سجل النشاط الشهري للمصانع الشهر الماضي في الصين نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

المصدر: RT + بلومبرغ