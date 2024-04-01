 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات إيجابية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات إيجابية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9nv

تواصل أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعها في ظل المخاوف على الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية، وبيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 83.44 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.26% إلى 87.23 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد
كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024؟
كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024؟

وكانت أسعار النفط قد أنهت تداولات شهر مارس الماضي على ارتفاع بأكثر من 7%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 7.4% وعقود خام "برنت" بنسبة 7.15%.

كذلك لقيت أسواق النفط دعما من مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد الصيني، إذ سجل النشاط الشهري للمصانع الشهر الماضي في الصين نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا