كوريا الجنوبية صدرت سيارات للعالم بقيمة 10 مليارات دولار خلال شهرين فقط

تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهرين الأولين من هذا العام 10 مليارات دولار.

وبلغت الصادرات المجمعة لشركات تصنيع السيارات الخمس في البلاد، بما في ذلك شركة "هيونداي موتور" وشركة "كيا"، 10.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير، وفقا للرابطة الكورية لشركات تصنيع السيارات (KAMA).

إقرأ المزيد

ويمثل الرقم نموا بنسبة 9.4% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.

ومن حيث عدد الوحدات، وصل إجمالي الصادرات إلى 41.668 سيارة، بزيادة 4.8% عن عام 2023.

ولكل شركة، سجلت "هيونداي موتور" زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 4.65 مليار دولار، أو 44.8% من إجمالي الصادرات خلال الفترة المذكورة، وارتفعت صادرات شركة "كيا" بنسبة 2.5% لتصل إلى 4.17 مليار دولار.

وشكلت صادرات "هيونداي" و"كيا" 84.3% من جميع الشحنات خلال هذه الفترة.

وارتفعت الشحنات الخارجية لشركة "جنرال موتورز كوريا" بنسبة 73.2% لتصل إلى 1.26 مليار دولار، مسجلة أكبر نمو سنوي بين الشركات الخمس. وقفزت صادرات "كيه جي موبيليتي" بنسبة 54.7% لتصل إلى 205.5 مليون دولار.

ومن جهة أخرى، تراجعت صادرات "رينو كوريا" بنسبة 59.9% لتصل إلى 87.37 مليون دولار، مما يجعلها الشركة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في الشحنات الخارجية.

المصدر: RT