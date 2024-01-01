بعض أبرز السيارات التي ظهرت عام 2023

ظهرت عام 2023 أنواع عديدة من السيارات المميزة، لكن بعضها لاقى رواجا كبيرا، نظرا لتصاميمها الأنيقة، ولما تقدمه من ميزات ومواصفات عملية.

Camry:

حصلت سيارة Camry الجديدة على مظهر رياضي بفضل الشبك الكبير لغطاء المبرد على واجهتها الأمامية، وزوّدت بفتحات هواء مميزة الشكل، وعجلات عريضة.

وتختلف داخلية هذه السيارة وفقا للنموذج الذي ستطرح فيه، فواجهات القيادة في نموذجي LE وSE حصلت على شاشة للوحة العدادات بمقاس 7 بوصات وشاشة لمس بمقاس 8 بوصات، أما نماذج XLE وXSE فحصلت واجهاتها على شاشات بمقاس 12.3 بوصة.

وتأتي هذه السيارة بالعديد من ميزات الأمان، مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم بالفرملة في الحالات الطارئة، كما جهّزت بتقنيات Toyota Safety Sense 3.0، وميزة تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.

KIA-K3:

اعتبرت هذه السيارات منافسا قويا لسيارات RIO التي تطرحها كيا، وتأتي بنسختي سيدان وهاتشباك، إذ جاءت الأخيرة بطول 4 أمتار و29 سنتيمترا ، أما عرض هذه السيارة فـ 176 سم، وارتفاعها 149 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 267 سم.

وتعمل نسخها بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 152 حصانا، وتقترن هذه المحركات بعلب سرعة أوتوماتيكية ويدوية بـ 6 سرعات.

X-Cross 5 الجديدة من لادا:

تأتي المركبة بطول 4 أمتار و52 سم، وبعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 270 سم.

وستطرحها Lada بنسختين، نسخة Enjoy العادية ونسخة Techno الأغلى ثمنا، إذ ستحصل النسخة الثانية على أنظمة تدفئة للمقاعد، وللمرايا الجانبية والزجاجين الأمامي والخلفي.

وتعمل المركبة بمحركات بنزين توربينة بسعة 1.5 ليتر وعزم 160 حصانا، ودعمت هذه المحركات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات وعلب يدوية بـ 6 سرعات.

Tucson:

حملت السيارة الجديدة العديد من التغييرات من حيث الشكل الخارجي مقارنة بسيارات Tucson السابقة، إذ حصلت على واجهة أمامية مختلفة، فيها مصابيح LED مميزة التصميم، واكتسبت الواجهة ملامحا رياضية بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة وتصميم غطاء شبك المبرد.

وداخليا حصلت هذه السيارة على واجهة قيادة جديدة كليا، إذ جهّزت الواجهة بلوحة منحنية عليها شاشتان لمسيتان مقاس كل منهما 12.3 بوصة، أما عصا التحكم بوضعيات الحركة فنقلت من بين المقعدين الأماميين وثبتت على المقود، ووضع مكانها لوحة شحن لاسلكي للهواتف.

Luxeed S7:

تتميز هذه السيارة بأنها أول سيارة كهربائية طورتها Chery بالتعاون مع هواوي، وحصلت المركبة على العديد من ميزات الأمان، إذ ثبت على سقفها جهاز ليدار للتحكم بأنظمة القيادة الذاتية، وحصلت على 12 رادار تعمل بالموجات الصوتية، وعلى 11 كاميرا توفر رؤية محيطية للهيكل، وجهّزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة الحفاظ الآلي على المسار، وأنظمة تعديل المسار أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة.

وستطرح منها عدة نسخ مزودة ببطاريات تكفيها لقطع 550 أو705 أو800 كلم بالشحنة الواحدة، وستعمل هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 292 حصانا، ستمكنها من الوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.

Nio ET9:

صنّفت هذه السيارة من بين أجمل السيارات الكهربائية وأكثرها تميزا، وجاءت بطول 5 أمتار و32 سم، وبعرض 201 سم، وارتفاع 162 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 325 سم، كما جهّزت بعجلات بمقاس 23 إنش.

وحصلت النسخة الأساسية لهذه المركبة على أنظمة قيادة ذاتية تسمح لها بالتنقل دون تدخل السائق، وزوّدت بأجهزة ليدار متطورة وكاميرات تمكنها من التعرف على الأجسام في أثناء الحركة على الطرقات، وعلى أنظمة الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

Jaecoo J7:

حاول المصممون في Chery أن يجمعوا في هذه السيارة ملامح البساطة والحداثة بنفس الوقت، وزودوها بوحدات إضاءة فريدة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED.

زوّدت المركبة بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط الهيكل بزاوية 360 درجة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعدة أنظمة للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وحصلت على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وواجهة لقيادة فيها والتي جهّزت بشاشات لمس بمقاس 13.2 و14.8 بوصة .

Tiguan:

جاءت Tiguan الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي، وحصلت على تصميم مميز جدا لواجهتيها الأمامية والخلفية، زودت بمصابيح أمامية IQ Light HD يمكن تعديل إضاءتها بما يتناسب مع حركة المركبة.

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وداخليا تشبه هذه السيارة بعض الشيء سيارات Passat الجديدة، إذ حصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة أساسية بمقاس 15 بوصة، وشاشة أمام السائق بمقاس 10.25 بوصة، وزوّدت مقاعد المركبة بأنظمة تدليك وأنظمة تدفئة وتبريد لتوفير تنقل مريح في أثناء السفر.

المصدر: RT