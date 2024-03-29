صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تسجل 15 مليار دولار

أعلن نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد جكني أن إيران صدرت إلى العراق نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار منذ 2017.

وقال جكني، على هامش توقيع اتفاق لتمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق: "مع انتهاء عقدي بغداد والبصرة، أجرينا عدة جولات من المفاوضات مع الجانب العراقي في طهران وبغداد لتوسيع تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، وتم الانتهاء منه أخيرا".

وأضاف: "منذ بداية العقد الموقع في بغداد (يوليو 2017) والبصرة (يونيو 2018)، قمنا بتصدير نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق".

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وذكر وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أنه بموجب هذا العقد سنستمر في شراء الغاز من إيران للسنوات الخمس المقبلة، وقال إن "محطات الطاقة لدينا بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء".

وأشار إلى أن "تجربة السنوات الماضية أظهرت أن إيران شريك اقتصادي جيد للعراق ولبت احتياجاتنا في أصعب الظروف".

ويحتاج العراق إلى 35 ألف ميغاواط من الكهرباء يوميا، والتي بسبب الظروف الحالية التي يمر بها هذا البلد لا ينتج سوى 20 ألف ميغاواط يوميا، ويتم إمداد ثلث هذا الكهرباء بالغاز المستورد من إيران.

المصدر: ارنا