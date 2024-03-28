"حتى موناليزا ارتعبت".. اقتصاد أوروبا تعرض لضربة ثلاثية

أشارت مجلة "الإيكونوميست"، في تقرير لها، إلى أن الاقتصاد الأوروبي تعرض لضربة ثلاثية، ما أثر على أدائه، وجعله يسجل أداء متواضعا في هذا العقد مقارنة بالاقتصاد الأمريكي.

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ورأت المجلة الاقتصادية أن أوروبا في حاجة ماسة لتحقيق نموا اقتصادي لتغطية الإنفاق الإضافي، ويأتي ذلك في وقت تخسر فيه الحكومات الأوروبية الحالية دعم الناخبين بشكل متزايد.

واللافت أن "الإيكونوميست" أرفقت تقريرها بصورة كاريكاتورية للوحة الشهيرة "موناليزا"، أظهرت فيها السيدة في حالة من "الرعب والدهشة"، في محاولة للتأكيد على خطورة المسألة وجذب الانتباه.

Europe is not known for its dynamism, but today it looks stagnant by any standard. Frazzled by the energy crisis, the continent now faces surging Chinese imports and the threat of Trump tariffs. What should it do? 👇 https://t.co/vPXYcywGve — The Economist (@TheEconomist) March 28, 2024

وأكدت المجلة أن الأزمة جاءت إلى القارة العجوز في وقت حساس للغاية، وحددت 3 عوامل شكلت ضربة قوية للاقتصاد الأوروبي:

1. أزمة الطاقة التي اندلعت في أعقاب الصراع في أوكرانيا، وبسببها سجل الاقتصاد الأوروبي نموا بلغ 4% فقط خلال هذا العقد مقابل 8% سجلها الاقتصاد الأمريكي.

2. ملأت السلع الصينية الرخيصة السوق الأوروبية، الأمر الذي أضر بالمنتجين الأوروبيين.

3. المخاوف من وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، والذي يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10% على جميع ما تستورده أمريكا.

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وفي وقت سابق، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية للعام 2024، وقالت إن الاقتصاد فقد الزخم في 2023 بسبب التضخم الذي أثر على الإنفاق الاستهلاكي.

وقلصت المفوضية الأوروبية توقعاتها للعام الجاري إلى 0.8% من 1.2% للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

المصدر: RT + "الإيكونوميست"